Bosmie-l'Aiguille Haute-Vienne Présentation d'oeuvres de plus de 40 artistes locaux et régionaux inspirés par ce nouveau thème.

Pass sanitaire obligatoire. Exposition « Tout un Art » du samedi 20 au dimanche 28 novembre dans la mairie de Bosmie l’Aiguille.

Sur le thème « l’Expo d’après ».

Organisée par l’association Rencontres Créatives.

Présentation d'oeuvres de plus de 40 artistes locaux et régionaux inspirés par ce nouveau thème.

Pass sanitaire obligatoire.

