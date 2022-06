Exposition : Tout Sex plique ? Trégarvan, 1 juillet 2022, Trégarvan.

Exposition : Tout Sex plique ? Trégarvan

2022-07-01 – 2023-05-31

Trégarvan 29560 Trégarvan

L’exposition temporaire du Musée de l’école s’interrogera sur les origines de l’éducation à la sexualité dans les écoles. Une exposition imaginée pour tous , que les enfants décoderont accompagnés d’un adulte.

Objet de fantasmes et de rumeurs, cette éducation n’est pas une matière à part entière à l’école mais figure pourtant dans les programmes scolaires depuis 1973. Alors pourquoi, encore aujourd’hui, cette question reste délicate ?

Au travers des manuels scolaires, des planches anatomiques, des cahiers d’élèves et de professeurs ainsi que du matériel pédagogique mis à disposition des établissements scolaires mais aussi des familles, l’exposition retrace près d’un siècle d’évolution, de questionnements, d’échanges et de non-dits.

contact@musee-ecole.fr +33 2 98 26 04 72

Trégarvan

