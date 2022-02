Exposition « Tout Lascaux » Azay-le-Ferron Azay-le-Ferron Azay-le-FerronAzay-le-Ferron Catégories d’évènement: Azay-le-Ferron

Azay-le-Ferron Indre 2 rue des jardins Azay-le-Ferron Indre Azay-le-Ferron Découverte en 1940 par 4 adolescents, la grotte de Lascaux, en Dordogne, constitue l’apogée absolu de l’art pariétal mondial. Ses peintures polychromes, réalisées de main de maître il y a 20000 ans par des tribus de chasseurs, cueilleurs paléolithiques, ont révolutionné notre regard sur l’art des origines. Cette exposition multimédia et interactive grand public richement illustré retrace toute l’histoire du chef d’œuvre préhistorique que constitue Lascaux, ornée magistralement il y a 20000 ans jusqu’à la réplique intégrale de Lascaux IV. bibliotheque-azayleferron@orange.fr +33 2 54 39 40 97 http://www.mediathequesdelabrenne.fr/ Découverte en 1940 par 4 adolescents, la grotte de Lascaux, en Dordogne, constitue l’apogée absolu de l’art pariétal mondial. Ses peintures polychromes, réalisées de main de maître il y a 20000 ans par des tribus de chasseurs, cueilleurs paléolithiques, ont révolutionné notre regard sur l’art des origines. synops-edition

