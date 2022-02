Exposition : Tout est bon dans le pilon Valence Valence Catégories d’évènement: Drôme

Valence Drôme Par le cercle littéraire des Eplucheuses de livres. Huit amoureuses de livres se sont rencontrées pour élaborer, échanger et trouver des idées afin de donner une deuxième vie aux livres destinés au pilon. mediatheque.valencesud@valenceromansagglo.fr +33 4 75 40 93 82 https://mediatheques.valenceromansagglo.fr/ Médiathèque de Valence Sud 33 rue Albert Thomas Valence

