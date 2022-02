Exposition “Tout en mouvement” (FRMJC) Espace des Etangs Nogent-sur-vernisson Catégorie d’évènement: Nogent-sur-Vernisson

Exposition “Tout en mouvement” (FRMJC) Espace des Etangs, 27 février 2022, Nogent-sur-vernisson. Exposition “Tout en mouvement” (FRMJC)

du dimanche 27 février au mercredi 23 mars à Espace des Etangs

Exposition “Tout en mouvement”, manipulez, expérimentez, observez, pour mieux comprendre les systèmes simples et les mécanismes mis en oeuvre dans bien des machines de notre vie quotidienne.

Voir https://www.frmjccentre.org/

Exposition “Tout en mouvement” Espace des Etangs Rue de Bellevue, Nogent-sur-vernisson Nogent-sur-vernisson

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-27T09:00:00 2022-02-27T11:30:00;2022-02-27T13:00:00 2022-02-27T17:30:00;2022-03-23T13:00:00 2022-03-23T17:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Nogent-sur-Vernisson Autres Lieu Espace des Etangs Adresse Rue de Bellevue, Nogent-sur-vernisson Ville Nogent-sur-vernisson lieuville Espace des Etangs Nogent-sur-vernisson

Espace des Etangs Nogent-sur-vernisson https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nogent-sur-vernisson/

Exposition “Tout en mouvement” (FRMJC) Espace des Etangs 2022-02-27 was last modified: by Exposition “Tout en mouvement” (FRMJC) Espace des Etangs Espace des Etangs 27 février 2022 Espace des Etangs Nogent-sur-vernisson Nogent-sur-Vernisson

Nogent-sur-vernisson