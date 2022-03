EXPOSITION TOUT EN MOUVEMENT Espace des Etangs Nogent-sur-Vernisson Catégories d’évènement: Loiret

Nogent-sur-Vernisson

EXPOSITION TOUT EN MOUVEMENT Espace des Etangs, 23 mars 2022, Nogent-sur-Vernisson. EXPOSITION TOUT EN MOUVEMENT

du mercredi 23 mars au dimanche 27 mars à Espace des Etangs

L’exposition « Tout en Mouvement » nous invite à nous interroger, à manipuler, à faire et à refaire quel que soit son âge et son niveau, pour redécouvrir les systèmes simples et les mécanismes mis en œuvre dans bien des machines. 19 ateliers et 14 panneaux sont installés sur les trois sites dans un espace de découverte scientifique et ludique !

Gratuit

ATELIERS SCIENTIFIQUES INTERACTIFS Espace des Etangs Route de Bellevue 45290 Nogent sur Vernisson Nogent-sur-Vernisson Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-23T14:00:00 2022-03-23T18:00:00;2022-03-25T16:00:00 2022-03-25T19:00:00;2022-03-27T10:00:00 2022-03-27T12:30:00;2022-03-27T14:00:00 2022-03-27T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Nogent-sur-Vernisson Autres Lieu Espace des Etangs Adresse Route de Bellevue 45290 Nogent sur Vernisson Ville Nogent-sur-Vernisson lieuville Espace des Etangs Nogent-sur-Vernisson Departement Loiret

Espace des Etangs Nogent-sur-Vernisson Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nogent-sur-vernisson/

EXPOSITION TOUT EN MOUVEMENT Espace des Etangs 2022-03-23 was last modified: by EXPOSITION TOUT EN MOUVEMENT Espace des Etangs Espace des Etangs 23 mars 2022 Espace des Etangs Nogent-sur-vernisson Nogent-sur-Vernisson

Nogent-sur-Vernisson Loiret