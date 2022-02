Exposition – « Tous faits du même fer. Vers une découverte des armées du monde” Plédéliac, 1 avril 2022, Plédéliac.

Exposition – « Tous faits du même fer. Vers une découverte des armées du monde” La Hunaudaye Château de la Hunaudaye Plédéliac

2022-04-01 – 2022-06-30 La Hunaudaye Château de la Hunaudaye

Plédéliac Côtes d’Armor Plédéliac

Guerrier, combattants, soldat, troupier, fantassin, troufion, recrue, tous désignent l’homme prêt et apte à partir au combat. Aller à la guerre reste aujourd’hui exceptionnel ou lointain. Pourtant, depuis que les Hommes se sont réunis en société, il a fallu défendre ses possessions par les armes.

A travers un voyage aux confins de notre globe – Japon féodal, Empire mongol, Empire Mamelouks et Occident – vous découvrirez des cultures de guerres et les hommes qui ont forgé cette période aux sons des sifflements de flèches et des cliquètements de métaux. Plongez dans les univers guerriers de ces 4 parties du monde où évolutions techniques, inspirations, échanges et rencontres vont marquer vous auriez incarné en ces temps révolus !

chateau@la-hunaudaye.com +33 2 96 34 82 10 http://www.la-hunaudaye.com/

dernière mise à jour : 2022-02-17 par Office de tourisme du Pays de Moncontour