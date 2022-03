Exposition « Tous artistes » Commanderie Sainte Luce – Face au Musée Réattu Arles Catégories d’évènement: Arles

Exposition « Tous artistes » —————————- Toute l’année, les médiatrices du musée mènent des ateliers de pratique artistique avec des groupes de tous horizons. Leurs créations seront présentées dans la salle d’exposition de la commanderie pendant une semaine, histoire de faire durer la Nuit des Musées ! _**Ouvert du 15 au 22 mai de 14 à 18h (sauf lundi 16) – Entrée libre**_

Exposition des ateliers de pratique artistique tout au long de l’année. Commanderie Sainte Luce – Face au Musée Réattu 10 rue du Grand Prieuré 13200 ARLES Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône

