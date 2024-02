Exposition Tous à Plumes Rue de l’Étoile Hillion, dimanche 4 février 2024.

Une immersion sensorielle dans le monde des oiseaux

Raréfaction des habitats, morcellement des territoires, pollutions, disparition des insectes, dérèglement climatique, captures, chasses, braconnages… de nombreuses espèces d’oiseaux sont en nette diminution. Et les activités humaines sont en grande partie responsables.

L’exposition “Tous à plumes ! ”, invite les visiteurs à une immersion auditive, tactile et visuelle dans leur univers. Petits et grands vont ainsi admirer le vol des oiseaux, se laisser bercer par leurs chants, s’émerveiller de leurs plumages, de leurs nids étonnants, de leurs fascinantes migrations… Tant de plaisirs qui donnent envie de garantir un minimum de paix et de sérénité à ces merveilleux êtres à plumes.

Création exposition Association APEX (Belgique)

Aux horaires de la Maison de la Baie .

Rue de l’Étoile Maison de la Baie

Hillion 22120 Côtes-d’Armor Bretagne maisondelabaie@sbaa.fr

