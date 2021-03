Landerneau Landerneau 29800, Landerneau Exposition : Tour de France – La Bretagne en tête Landerneau Catégories d’évènement: 29800

Landerneau 29800 Landerneau Du 25 mars au 3 avril, la médiathèque accueillera l’exposition « Tour de France : La Bretagne en tête ». Autour du Trophée du Grand Départ et des maillots officiels, cette exposition vous propose de découvrir l’ancrage du Tour en Bretagne, la présentation des quatre étapes, mais aussi les portraits des grands champions bretons qui ont écrit l’histoire du cyclisme. Une première mise en jambes avant l’étape de la Grande Boucle dans la Cité de la Lune le 26 juin prochain. +33 2 98 85 76 00 https://mediatheque.landerneau.bzh/ Du 25 mars au 3 avril, la médiathèque accueillera l’exposition « Tour de France : La Bretagne en tête ». Autour du Trophée du Grand Départ et des maillots officiels, cette exposition vous propose de découvrir l’ancrage du Tour en Bretagne, la présentation des quatre étapes, mais aussi les portraits des grands champions bretons qui ont écrit l’histoire du cyclisme. Une première mise en jambes avant l’étape de la Grande Boucle dans la Cité de la Lune le 26 juin prochain.

