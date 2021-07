Corbeil-Essonnes Église Saint-Joseph Corbeil-Essonnes, Essonne Exposition “Toujours jamais pareil” Église Saint-Joseph Corbeil-Essonnes Catégories d’évènement: Corbeil-Essonnes

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Église Saint-Joseph L’exposition « Toujours jamais pareil » présente le projet de vitraux pour l’église Saint-Joseph-des-Tarterêts à travers l’œuvre de l’artiste Pierre Mabille et du maître-verrier Ateliers Duchemin. Église Saint-Joseph 2 rue Pablo Picasso 91100 Corbeil-Essonnes Corbeil-Essonnes Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T20:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T20:00:00

