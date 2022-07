Exposition | Toucher l’Infini, 5 Caen Caen Catégories d’évènement: Caen

2022-07-21 – 2022-08-07

Calvados Elisabeth Leverrier présente pour la première fois au public l’ensemble des 4 Veilleuses-eurs (Est, Ouest, Nord, Sud). L’artiste plasticienne travaille sur son axe de prédilection, mémoire individuelle/mémoire collective, avec pour médium essentiel le feu.

Elisabeth Leverrier présente pour la première fois au public l'ensemble des 4 Veilleuses-eurs (Est, Ouest, Nord, Sud). L'artiste plasticienne travaille sur son axe de prédilection, mémoire individuelle/mémoire collective, avec pour médium essentiel le feu.

Les peintures figuratives de grand format présentées ici occupent le choeur du transept . Technique mixte : bois brûlé/fusain/peinture à l'huile. Exposition en présence de l'artiste.

Les peintures figuratives de grand format présentées ici occupent le choeur du transept . Technique mixte : bois brûlé/fusain/peinture à l’huile. Exposition en présence de l’artiste. Rue St Nicolas Eglise St Nicolas de Caen Caen

