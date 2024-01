Exposition Toucher de bouche de Benjamin Mouly Vernissage Amilly, samedi 24 février 2024.

Vernissage organisé par les Tanneries à l’occasion de l’exposition « Toucher de bouche » de Benjamin Mouly.

Les Tanneries vous invitent au vernissage de l’exposition Toucher de bouche de Benjamin Mouly visible dans la Verrière et la Petite Galerie. À l’issue de sa résidence territoriale de 6 mois au Centre d’art contemporain, rythmée par de nombreux échanges avec les habitants, acteurs locaux et régionaux, Benjamin Mouly vous dévoile son exposition personnelle autour de la matière sucre et des récits qu’elle porte en elle. L’artiste s’intéresse à l’histoire de l’art culinaire et populaire. Mêlant sculptures en sucre et vidéo, son travail interroge la relation corporelle que nous entretenons aux images à travers la gastronomie, la littérature et le cinéma. .

234 Rue des Ponts

Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 14:30:00

fin : 2024-02-24



