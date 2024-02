EXPOSITION TOTEMS, COULEURS ET TRANSPARENCES Rue Jules Ferry Raon-l’Étape, samedi 2 mars 2024.

Vendredi

Pour ses peintures et pour ses sculptures, Bernard Trésor a fait le choix de travailler dans un registre moderne à la recherche de lignes simples et de formes épurées. La peinture acrylique appliquée sur de la toile « jeans » apporte une originalité certaine par la texture du support.

Sa palette présente une tonalité dominante de bleu déclinée en camaïeu et mise en résonance avec des couleurs vives mais jamais violents. Ses sculptures jouent avec la transparence et les couleurs du cristal sublimées par la lumière. Différents matériaux (bronze, bois, acier) viennent compléter et enrichir ses réalisations. TOTEMS est le thème fédérateur de cette exposition. Protecteur, le totem est le lieu symbolique du rassemblement. Avec ses tableaux et ses sculptures, Bernard Trésor vous invite à rêver et à voyager parmi ses totems, dans un univers apaisant et coloré… Chaque jour, sauf jour de vernissage, un BD sera offerte aux 5 premiers visiteurs.Tout public

Début : 2024-03-02 15:00:00

fin : 2024-03-17 18:00:00

Rue Jules Ferry Espace Emile Gallé

Raon-l’Étape 88110 Vosges Grand Est

