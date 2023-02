Exposition Top Secret – Cinéma et Espionnage LA CINEMATHEQUE FRANCAISE, 6 février 2023, PARIS.

Exposition Top Secret – Cinéma et Espionnage LA CINEMATHEQUE FRANCAISE. Un spectacle à la date du 2023-02-09 (2023-02-06 au ) 12:00. Tarif : 12.0 à 12.0 euros.

Accès à l’exposition dans le 1/4 heure suivant l’horaire choisi. Attention, pour les billets couplés expo+musée Méliès -> accès au musée Méliès le même jour que la visite de l’exposition.Horaires d’ouverture :Du lundi au vendredi (sauf fermeture mardi) de 12h à 19h.Week-ends de 11h à 20hVacances scolaires zone C et jours fériés de 10h à20hFermeture anticipée à 18h chaque 2e jeudi du mois, les 24 et 31 décembre ; ouverture à 12h le 1e janvier.Fermeture chaque mardi, le 25 décembre et le 1er mai.Gratuité pour les moins de 6 ans accordée uniquement sur place à la Cinémathèque. Billets horodatés, réservation obligatoire du créneau de visite.TOP SECRETCinéma et espionnageDu 21 octobre 2022 au 21 mai 2023De Mata Hari à James Bond, l’exposition « Top secret » lève le voile sur les espions, héros romanesques dont l’universNourrit depuis toujours l’imaginaire des plus grands cinéastes. Cryptologie et cyberspy, gadgets et artefacts historiques, une histoire de l’espionnage au cinéma, ludique et érudite.La Cinémathèque française applique toujours les dispositifs du plan vigipirate : seuls les sacs à mains ou sacs à dos de petite taille (taille standard, apparentés à un sac à main) sont acceptés dans le bâtiment, les bagages et valises ne sont pas autorisés. La Cinémathèque française

LA CINEMATHEQUE FRANCAISE PARIS 51, rue de Bercy Paris

