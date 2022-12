Exposition Tom de Pekin à l’Hôtel Goüin Tours, 18 janvier 2023, Tours .

Exposition Tom de Pekin à l’Hôtel Goüin

25 Rue du Commerce Tours Indre-et-Loire

2023-01-18 14:00:00 – 2023-02-26 18:00:00

Tours

Indre-et-Loire

Tom de Pekin est artiste, graphiste, dessinateur, peintre, réalisateur. Celui-ci donne un tour à la fois sexuel et politique aux images, en les déployant et en les utilisant sous toutes leurs formes, qu’elles soient intimes, anonymes, sociales, politiques ou appartenant à une culture commune.

À travers ses travaux imprimés, virtuels, cinématographiques, il nous invite à voir ses propres rapports affectifs, émotionnels et leurs déplacements. Il nous convoque aux liens qu’il tisse avec les paysages, la mythologie des espaces et les sensations fortes qu’ils procurent, et nous amène à suivre leurs cheminements. L’exposition à l’hôtel Goüin proposera un vaste corpus d’oeuvres, de travaux anciens aux plus récents.

hotelgouin@departement-touraine.fr https://www.hotelgouin.fr/

