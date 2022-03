Exposition “Toi(t)” de Armandine Chasle La Fabrique de la Solidarité Paris Catégories d’évènement: île de France

Exposition “Toi(t)” de Armandine Chasle La Fabrique de la Solidarité, 8 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Du mardi 08 mars 2022 au vendredi 01 avril 2022 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 09h30 à 17h00

gratuit

La série de photographies, intitulée « Toi(t) » de l’artiste et travailleuse sociale Armandine Chasle, a été réalisée en janvier 2022, avec la participation de 5 femmes accueillies et accompagnées au sein de l’Espace Solidarité Insertion (ESI) Agora, géré par l’association Emmaüs Solidarité. La série de photographies, intitulée « Toi(t) » de l’artiste et travailleuse sociale Armandine Chasle, a été réalisée en janvier 2022, avec la participation de 5 femmes accueillies et accompagnées au sein de l’Espace Solidarité Insertion (ESI) Agora, géré par l’association Emmaüs Solidarité. Pour la réalisation de ce travail, une technique intitulée “l’exposition multiple” a été utilisée, elle permet de faire apparaitre 5 femmes sur leur “lieu de vie”, au sein de l’espace public. Avec la participation d’Aurélia, Aminata, Carole, Myriam et Sophie*.

*Les prénoms ont été modifiés afin de respecter l’anonymat des participantes. > Date : du 8 mars au 1er avril, du mardi au vendredi.

> Adresse : 8 rue de la Banque, 75002 Paris

> Horaires : de 9h30 à 17h Participez au vernissage de l’exposition le mardi 8 mars, de 18h30 à 20h30, en présence de l’équipe de l’ESI Agora. Pour vous inscrire, cliquez ici La Fabrique de la Solidarité 8 rue de la Banque Paris 75002 Contact : Solidarité

Date complète :

La Fabrique de la Solidarité

