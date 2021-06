Kaysersberg Vignoble Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin, Kaysersberg Vignoble Exposition – Toiles d’Angelika Boucher Kaysersberg Vignoble Kaysersberg Vignoble Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin EUR Vous aimez la peinture abstraite, venez découvrir les toiles intuitives très colorées qui vous plongent dans l’univers de l’art moderne. C’est au rez-de-chaussée de la maison du forgeron non loin du pont fortifié, dans le Village Préféré des Français, que vous pouvez échanger avec l’artiste pentre. Toiles de peinture abstraite inondées de couleurs vives. +33 3 89 78 11 11 Toiles de peinture abstraite inondées de couleurs vives. Vous aimez la peinture abstraite, venez découvrir les toiles intuitives très colorées qui vous plongent dans l’univers de l’art moderne. C’est au rez-de-chaussée de la maison du forgeron non loin du pont fortifié, dans le Village Préféré des Français, que vous pouvez échanger avec l’artiste pentre.

