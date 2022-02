Exposition : Toc, toc,toc ! Qui est là? Tergnier Tergnier Catégories d’évènement: Aisne

Tergnier

Exposition : Toc, toc,toc ! Qui est là? Tergnier, 4 mai 2022, Tergnier. Exposition : Toc, toc,toc ! Qui est là? Tergnier

2022-05-04 – 2022-05-21

Tergnier Aisne Tergnier Venez avec vos enfants à l’exposition de l’illustratrice Julia Chausson du 4 au 21 mai à la Médiathèque de Tergnier. Inspirés des contes : Boucle d’or, Baba Yaga, Le Petit Poucet, Le Petit Chaperon rouge, Les trois petits cochons…. ses albums ont en commun de jeunes héroïnes audacieuses et intrépides, qui déjouent les difficultés grâce à diverses ruses.

Dans ces contes, la maison est le lieu de toutes les aventures.

Osez franchir la porte de la médiathèque ! Visite libre.

Gratuit.

Vernissage le mardi 11 mai à 17h30, suivi d’une séance de dédicaces. Informations au 03 23 37 25 26 Venez avec vos enfants à l’exposition de l’illustratrice Julia Chausson du 4 au 21 mai à la Médiathèque de Tergnier. Inspirés des contes : Boucle d’or, Baba Yaga, Le Petit Poucet, Le Petit Chaperon rouge, Les trois petits cochons…. ses albums ont en commun de jeunes héroïnes audacieuses et intrépides, qui déjouent les difficultés grâce à diverses ruses.

Dans ces contes, la maison est le lieu de toutes les aventures.

Osez franchir la porte de la médiathèque ! Visite libre.

Gratuit.

Vernissage le mardi 11 mai à 17h30, suivi d’une séance de dédicaces. Informations au 03 23 37 25 26 +33 3 23 37 25 26 Venez avec vos enfants à l’exposition de l’illustratrice Julia Chausson du 4 au 21 mai à la Médiathèque de Tergnier. Inspirés des contes : Boucle d’or, Baba Yaga, Le Petit Poucet, Le Petit Chaperon rouge, Les trois petits cochons…. ses albums ont en commun de jeunes héroïnes audacieuses et intrépides, qui déjouent les difficultés grâce à diverses ruses.

Dans ces contes, la maison est le lieu de toutes les aventures.

Osez franchir la porte de la médiathèque ! Visite libre.

Gratuit.

Vernissage le mardi 11 mai à 17h30, suivi d’une séance de dédicaces. Informations au 03 23 37 25 26 Pixabay

Tergnier

dernière mise à jour : 2022-01-14 par

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Tergnier Autres Lieu Tergnier Adresse Ville Tergnier lieuville Tergnier Departement Aisne

Tergnier Tergnier Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tergnier/

Exposition : Toc, toc,toc ! Qui est là? Tergnier 2022-05-04 was last modified: by Exposition : Toc, toc,toc ! Qui est là? Tergnier Tergnier 4 mai 2022 Aisne Tergnier

Tergnier Aisne