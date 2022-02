Exposition Tissu, de fils en aiguilles Centre Culturel Château Palmer Cenon Catégories d’évènement: Cenon

du mardi 1 mars au mardi 17 mai

Ce projet est né de l’idée que le tissu rassemble les idées et les êtres humains. Cette matière regorge de liens et d’arts dans sa fabrication en tant que matière et dans sa création en tant qu’objet ou habit. Un parcours inédit mettra en lumière l’évolution de l’histoire du tissu à travers les époques et les cultures, ainsi que sa fonction symbolique. Que ce soit grâce à son lien social, culturel ou encore émotionnel, l’exposition incitera le public à se questionner. Venez déambuler dans ce parcours inédit réalisé au Château Palmer ! Événement en partenariat avec la Ville de Cenon, la Région Nouvelle-Aquitaine, la DRAC Nouvelle-Aquitaine, Le Musée d’Art et d’Industrie de Saint-Etienne, La Maison Du Japon, Soierie Vivante de Lyon, Théâtre Furieux, Unisphères, Les Associés Crew, Espace Textile Rive Droite, Mitate, Périphéries Productions, Khady Sarr.

Entrée libre durant les ouvertures du Château Palmer, gratuit.

Après l’exposition remarquée sur le Dessin Engagé, l’Office Culturel d’Animation de Cenon (OCAC) axe sa prochaine exposition sur le Tissu, de fils en aiguilles. Centre Culturel Château Palmer Rue Aristide Briand 33150 Cenon Gironde

