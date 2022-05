Exposition Tirailleurs d’Afrique des massacres de Mai-Juin 1940 à la libération de 1944-1945 : Histoire croisée et mémoire commune Saint-Andiol Saint-Andiol Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Saint-Andiol

Exposition Tirailleurs d’Afrique des massacres de Mai-Juin 1940 à la libération de 1944-1945 : Histoire croisée et mémoire commune Saint-Andiol, 1 octobre 2021, Saint-Andiol. Exposition Tirailleurs d’Afrique des massacres de Mai-Juin 1940 à la libération de 1944-1945 : Histoire croisée et mémoire commune Place du Maréchal de Lattre de Tassigny Musée Jean Moulin de Saint Andiol Saint-Andiol

2021-10-01 – 2021-10-30 Place du Maréchal de Lattre de Tassigny Musée Jean Moulin de Saint Andiol

Saint-Andiol Bouches-du-Rhône L’exposition vous fera découvrir l’histoire des troupes coloniales, leurs origines, leur rôle décisif dans la Seconde Guerre mondiale, le destin des prisonniers originaires du Maghreb, d’Afrique sub-saharienne et des Antilles pendant l’occupation qui furent maintenus en captivité sur le sol de France dans des Frontstalags* (camps de prisonniers de l’Armée allemande situés principalement en France dans la zone occupée pendant cette période historique). Exposition sur les Tirailleurs d’Afrique des massacres de Mai-Juin 1940 à la libération de 1944-1945 : Histoire croisée et mémoire commune. office.tourisme@st-andiol.fr +33 4 90 95 48 95 L’exposition vous fera découvrir l’histoire des troupes coloniales, leurs origines, leur rôle décisif dans la Seconde Guerre mondiale, le destin des prisonniers originaires du Maghreb, d’Afrique sub-saharienne et des Antilles pendant l’occupation qui furent maintenus en captivité sur le sol de France dans des Frontstalags* (camps de prisonniers de l’Armée allemande situés principalement en France dans la zone occupée pendant cette période historique). Place du Maréchal de Lattre de Tassigny Musée Jean Moulin de Saint Andiol Saint-Andiol

dernière mise à jour : 2021-09-29 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Saint-Andiol Autres Lieu Saint-Andiol Adresse Place du Maréchal de Lattre de Tassigny Musée Jean Moulin de Saint Andiol Ville Saint-Andiol lieuville Place du Maréchal de Lattre de Tassigny Musée Jean Moulin de Saint Andiol Saint-Andiol Departement Bouches-du-Rhône

Exposition Tirailleurs d’Afrique des massacres de Mai-Juin 1940 à la libération de 1944-1945 : Histoire croisée et mémoire commune Saint-Andiol 2021-10-01 was last modified: by Exposition Tirailleurs d’Afrique des massacres de Mai-Juin 1940 à la libération de 1944-1945 : Histoire croisée et mémoire commune Saint-Andiol Saint-Andiol 1 octobre 2021 Bouches-du-Rhône Saint-Andiol

Saint-Andiol Bouches-du-Rhône