Exposition – Tiques : s'informer, se protéger

Orbey

Exposition – Tiques : s'informer, se protéger, 31 mars 2023, Orbey
295 Lac Noir Orbey 68370

2023-03-31 10:00:00 – 2023-04-02 18:00:00

68370 L’exposition « Tiques : s’informer, se protéger » vous invite à mieux connaître la petite bête ainsi que son mode de vie. Au fil des manipulations et des observations, vous adopterez les bons réflexes de prévention et vous trouverez des informations sur les microorganismes véhiculés par les tiques. L’occasion de vous intéresser aux conséquences d’une piqûre et aux démarches à effectuer. Cette exposition est conçue pour les petits et les grands avec de nombreux panneaux, des écrans interactifs et des jeux accompagnant les visiteurs tout au long du parcours. Grands et petits apprennent à connaître cette petite bête: la tique. +33 6 08 76 55 75 Orbey

