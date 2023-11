Exposition “Through your Lens” à la Monteoliveto Gallery Monteoliveto Gallery Paris, 9 novembre 2023, Paris.

Du jeudi 09 novembre 2023 au dimanche 26 novembre 2023

La photographie revient à la Monteoliveto Gallery Paris et il le fait pendant la période la plus propice à cet art, le mois de Novembre ou plutôt le mois de la Photo. En effet, du 9 novembre au 26 novembre en concomitance avec le salon Paris Photo et Photo Saint-Germain, on ouvre un “nouveau pôle” pour la photographie contemporaine, près de l’Opéra Bastille en notre galerie au 15 rue Saint-Bernard!

Exposition "Through your Lens" à la Monteoliveto Gallery Paris

9-26 Novembre 2023

15 rue Saint Bernard, 75011, Paris

Le vernissage aura lieu le 9 novembre de 19h à 21h et vous pourrez y admirer les œuvres de 5 photographes internationaux et les premiers clichés exposés d’un jeune photographe parisien, Aymen Haddadi.

L’exposition se nomme “Through your Lens” car c’est en effet à travers leur lentille que les photographes nous montrent leur vision de la vie, leur appareil est en effet leur filtre personnel et unique. Ainsi Moufida Bouamari nous emmène à travers ses brumes parisiennes à l’aide de sa street photography rigoureusement rattachée au bichromatisme noir et blanc. Justin Chan, originaire d’Hong Kong, quant à lui, se fie à la balance entre couleurs vives et sombres, avec des formes presque abstraites pour nous faire passer son message grâce à sa série “L❤️VE IS THE DRUG”. Eunnym Cho, photographe newyorkaise, cherche à rentrer dans les vies des personnes qu’elle rencontre, surtout les plus solitaires, ou plutôt elle cherche à y regarder dedans avec sa série “Looking into the lives” tandis que Nada Karam nous présente toute la poésie de son Liban et plus largement du pourtour méditerranéen à travers ses clichés. Finalement le photographe américain Marlo Sarmiento fait son ode à Paris en immortalisant la “Ville Lumière” d’un oeil étranger au tran tran quotidien citadin…

C’est avec ces propos et ce vent international que nous lançons le mois de la photographie, de la Monteoliveto Gallery!

Monteoliveto Gallery 15 rue Saint Bernard 75011 Paris

