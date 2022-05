EXPOSITION THOMAS MAINARDI Neufchâtel-Hardelot Neufchâtel-Hardelot Catégorie d’évènement: Neufchâtel-Hardelot

EXPOSITION THOMAS MAINARDI Neufchâtel-Hardelot, 3 juin 2022, Neufchâtel-Hardelot. EXPOSITION THOMAS MAINARDI 26 Avenue de la Concorde Neufchâtel-Hardelot

2022-06-03 – 2022-06-16

26 Avenue de la Concorde Neufchâtel-Hardelot Pas-de-Calais Neufchâtel-Hardelot A la galerie O.Y.A.T Exposition des tableaux pop de Thomas Mainnardi.

A la galerie O.Y.A.T Exposition des tableaux pop de Thomas Mainnardi.

06.27.36.68.67

