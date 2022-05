EXPOSITION – THOMAS HOUSEAGO – SCULPTURES POUR AMOUREUX Metz Metz Catégories d’évènement: Metz

Metz Moselle L’artiste britannique Thomas Houseago conçoit deux installations spécifiquement pour le Forum du Centre Pompidou-Metz. Dans un premier temps, il y expose trois peintures monumentales brutes, non tendues, accrochées à la toiture, qui s’inscrivent dans un dialogue avec l’architecture de Shigeru Ban et Jean de Gastines et jouent avec les différents points de vue. A l’automne, un ensemble de trois sculptures viendra les remplacer et habiter le même espace. Thomas Houseago, Moon Wane, 2022 © Adagp, Paris, 2022

