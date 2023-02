Exposition Thomas Godin – artiste plasticien & graveur Square Anne de Bretagne Pleyber-Christ Pleyber-Christ Catégories d’Évènement: Finistère

Pleyber-Christ

Exposition Thomas Godin – artiste plasticien & graveur Square Anne de Bretagne, 7 mai 2023, Pleyber-Christ Pleyber-Christ. Exposition Thomas Godin – artiste plasticien & graveur Salle Anne de Bretagne Square Anne de Bretagne Pleyber-Christ Finistere Square Anne de Bretagne Salle Anne de Bretagne

2023-05-07 14:00:00 – 2023-06-04 18:00:00

Square Anne de Bretagne Salle Anne de Bretagne

Pleyber-Christ

Finistere Pleyber-Christ Dans l’intimité nocturne de son atelier, Thomas Godin, en alchimiste, transforme le cuivre en lumière. La surface de ses plaques gravées devient un espace aussi vaste que profond. Le ciel et la mer semblent prendre plaisir à s’y réunir. Il faut dire qu’en autodidacte, l’artiste suit à la lettre l’enseignement que professe la nature. Parce qu’il sait l’écouter, le vent lui souffle des idées. Parce qu’il sait les voir, les nuages, en passant, lui prodiguent de bien savants conseils. Parce qu’il est breton, Thomas Godin a battu les chemins du monde de ses pas vagabonds. Cette simultanéité de l’enracinement et du voyage nourrit son rapport au monde et contribue grandement à la richesse de son art. A équidistance entre l’esprit de l’artiste et le corps de l’artisan, sa démarche est toute entière la quête d’une unité tant formelle que spirituelle. Si la contemplation de ses gravures ne requiert aucune connaissance particulière, elles constituent néanmoins autant d’accès à un monde grandiose où la linguistique rencontre la cartographie et l’ethnologie, la sociologie. En somme, l’oeuvre de Thomas Godin est un trait d’union efficace entre l’art et la vie. salleannedebretagne@outlook.fr +33 2 98 78 53 15 http://www.expositions-pleyberchrist.fr/ Square Anne de Bretagne Salle Anne de Bretagne Pleyber-Christ

dernière mise à jour : 2023-02-22 par

Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Pleyber-Christ Autres Lieu Pleyber-Christ Adresse Pleyber-Christ Finistere Square Anne de Bretagne Salle Anne de Bretagne Ville Pleyber-Christ Pleyber-Christ lieuville Square Anne de Bretagne Salle Anne de Bretagne Pleyber-Christ Departement Finistere

Pleyber-Christ Pleyber-Christ Pleyber-Christ Finistere https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pleyber-christ pleyber-christ/

Exposition Thomas Godin – artiste plasticien & graveur Square Anne de Bretagne 2023-05-07 was last modified: by Exposition Thomas Godin – artiste plasticien & graveur Square Anne de Bretagne Pleyber-Christ 7 mai 2023 finistère Pleyber-Christ, Finistère Salle Anne de Bretagne Square Anne de Bretagne Pleyber-Christ Finistère Square Anne de Bretagne Pleyber-Christ

Pleyber-Christ Pleyber-Christ Finistere