2022-07-14 – 2022-08-15 Porté par une joie communicative, Thoma déploie son activité en France et à l'étranger dans plusieurs domaines : la peinture, la sculpture, les installations, la conception de pièces uniques pour la Faïencerie Henriot-Quimper, la mise au point d'une collection pour la Manufacture des émaux de Longwy. Très chromatiques, ses œuvres intègrent aux formes des figures très contrôlées empruntées au vocabulaire géométrique.

