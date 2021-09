Exposition Thikent Obernai, 10 septembre 2021, Obernai.

Exposition Thikent 2021-09-10 11:00:00 – 2021-09-13 19:00:00

Obernai Bas-Rhin

A cette occasion, l’artiste alsacien exposera des peintographies sur papier issues de différentes collections.

La collection « Made in Obernai”, qui présente le regard particulier de Thikent sur la ville d’Obernai, la collection « Vintage Cars & Bikes » et la collection « C’est trop bêtes ! » qui met en scène des animaux dans des univers décalés.

« La peintographie est une technique personnelle que l’on pourrait qualifier de photographie expérimentale, développée et utilisée par l’artiste alsacien depuis plus de 20 ans.

Elle permet d’éditer des visuels en leur donnant un effet très facilement identifiable, curieux amalgame de peinture et de photographie.

C’est en quelque sorte la technique « signature » de Thikent. Chaque œuvre est unique, ou éditée en très petite série pour les formats poches.

+33 6 07 03 64 79

