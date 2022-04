Exposition “THIERRY DHAINE” à la Grange aux dîmes de Cambremer du 28 juin au 4 juillet, 28 juin 2022, .

Exposition “THIERRY DHAINE” à la Grange aux dîmes de Cambremer du 28 juin au 4 juillet

2022-06-28 10:00:00 10:00:00 – 2022-07-04 18:00:00 18:00:00

Exposition de “THIERRY DHAINE” du 28 juin au 4 juillet

Beauté des matières et originalité des créations sont les deux ressorts de ses créations de bijoux en argent et pierres précieuses ainsi que d’objets de décoration tels que des bijoux de murs, des miroirs et objets lumineux.

