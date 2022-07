Exposition Thérèse de Lisieux ou la brûlure d’amour Audierne Audierne Catégories d’évènement: Audierne

Finistère Audierne L’église Saint-Joseph accueille l’exposition de photographies THERESE DE LISIEUX OU LA BRÛLURE D’AMOUR réalisée par les Amis de Thérèse et du Carmel de Lisieux.

Un message d’espérance et d’amour à découvrir quand l’Unesco commémore Thérèse pour son rayonnement dans le monde au service de la paix. myriam.humeau3@gmail.com +33 6 62 14 97 75 L’église Saint-Joseph accueille l’exposition de photographies THERESE DE LISIEUX OU LA BRÛLURE D’AMOUR réalisée par les Amis de Thérèse et du Carmel de Lisieux.

