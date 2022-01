Exposition Théodore Hersart Quimperlé Quimperlé Catégories d’évènement: Finistère

Quimperlé Finistère Dans le prolongement de l’exposition « Le Barzaz-Breiz, le chant de la Bretagne » qui se tient du 28 janvier au 31 décembre 2022 au Musée départemental breton de Quimper (Finistère), la Ville de Quimperlé proposera cet été de faire connaissance avec Théodore Hersart de La Villemarqué. Vicomte, barde, philologue… Qui était cet illustre Quimperlois ?

