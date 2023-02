EXPOSITION THÉODORE FAIRCHILD ET FRÈRES D’ART – ATELIER LEGAULT Place de la République Ombrée d'Anjou Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire

Maine-et-Loire Venez découvrir l’exposition de Théodore Fairchild et Frères d’art qui combinent peinture et arts plastiques.

Vernissage : vendredi 17 mars à 17h30. Exposition de Théodor Fairchild et de Frères d’art proposée à l’Atelier Legault, du 18 mars au 23 avril 2023. atelier.legault@ombreedanjou.fr +33 2 41 92 90 62 https://www.ombreedanjou.fr/salle-dexposition-atelier-legault/ Place de la République Atelier Legault Ombrée d’Anjou

