Saint-Jean-le-Thomas Manche Saint-Jean-le-Thomas L’association Saint Jean des Arts vous invite à son exposition thématique sur le thème de la mer et des bateaux.

Les artistes qui exposent :

– Aude ASSELIN – photographie,

– Linda CLAUSTRE – peinture,

– Marina GABORIAU – peinture,

– Xavier HORTALA – peinture,

– Antoine HORTALA – sculpture,

– Isabelle ISSAVERDENS – aquarelle,

– Blandine JANVIER – peinture,

– Valérie LE MERRER – peinture,

– Bernard MAHE – peinture,

– Marcel MOULIN – pastel,

– Jean-Claude QUINETTE – peinture,

– Samuel ROTT – sculpture,

– Blaise SEGUIN – sculpture / broderie,

– Bernard VERNOCHET – dessin / aquarelle. Vernissages en musique, dès 11h, les dimanches 17 et 24 avril, animés par Serge Lelièvre le 17 et par Pierre Pichard le 24. Entrée libre, ouvert tous les jours, de 14h30 à 19h. L’association Saint Jean des Arts vous invite à son exposition thématique sur le thème de la mer et des bateaux.

