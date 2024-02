Exposition « Theatrum Mundi » Fermanville, vendredi 21 juin 2024.

Exposition « Theatrum Mundi » Fermanville Manche

Vendredi

Avec une scène, une plateforme et un observatoire, l’architecte et plasticien Guillaume Aubry imagine une exposition flottante, lieu de rencontre de la création contemporaine et du paysage normand. Le fruit d’un projet collaboratif mêlant artistes, architectes et spécialistes de l’environnement normand.

Avec une scène, une plateforme et un observatoire, l’architecte et plasticien Guillaume Aubry imagine une exposition flottante, lieu de rencontre de la création contemporaine et du paysage normand. Le fruit d’un projet collaboratif mêlant artistes, architectes et spécialistes de l’environnement normand. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-21

fin : 2024-06-23

Fermanville 50840 Manche Normandie contact@guillaumeaubry.com

L’événement Exposition « Theatrum Mundi » Fermanville a été mis à jour le 2024-02-23 par OT Cotentin Le Val de Saire