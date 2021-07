Vienne Musée-cloître Saint-André-le-Bas Isère, Vienne Exposition Théâtre (s) en scène – Cloître Saint-André-le-Bas Musée-cloître Saint-André-le-Bas Vienne Catégories d’évènement: Isère

Cette exposition temporaire de l’Animation du patrimoine accompagne deux projets concernant ce monument emblématique : la valorisation du site menée dans le cadre du Plan Patrimoine (2018-2020) et la quarantième édition de Jazz à Vienne (23/06/21-10/07/21). L’exposition retrace l’histoire des théâtres antiques de l’Antiquité à aujourd’hui, à travers deux axes principaux qui se croisent autour d’enjeux culturels, politiques et sociaux : d’une part, les arts du spectacle, notamment la représentation théâtrale, d’autre part, l’architecture de l’édifice dédié à ces pratiques. En collaboration avec les Musées de Vienne, Lugdunum – Musée & théâtres romains, le Musée des Beaux-Arts de Lyon, le Musée de Saint-Romain-en-Gal – Vienne, l’IRAA de Lyon – Laboratoire de la Maison de l’Orient et de la Méditerranée, l’Institut National de Recherches Archéologiques Préventives, le Service Régional de l’Archéologie, le service Archéologique de Vienne, la Mission Patrimoine, Jazz à Vienne, les Archives départementales et municipales, les Bibliothèques de Vienne, les Amis de Vienne.

Entrée libre, sous réserve des conditions sanitaire en vigueur; Port du masque.

L’histoire des théâtres antiques de l’Antiquité à aujourd’hui et l’histoire du théâtre de Vienne, vous seront révélées. Musée-cloître Saint-André-le-Bas Place du jeu de paume, 38200 Vienne, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes Vienne Isère

