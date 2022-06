Exposition : «Théâtre de papier, une histoire vivante» Charleville-Mézières Charleville-Mézières Catégorie d’évènement: Charleville-Mézières

31, Place Ducale – Musée de l’Ardenne Charleville-Mézières 08000 Charleville-Mézières Né en 1811 en Angleterre, le théâtre de papier est un jeu pratiqué au sein du foyer.Les feuilles des décors de théâtres et de personnages s’achètent chez les libraires ou aux colporteurs. Après l’avoir monté soi-même, on propose à sa famille, à ses amis, des versions «miniatures» des spectacles alors à l’affiche. L’Allemagne, le Danemark puis l’Italie, la Tchécoslovaquie suivent cette mode, les planches se répandent. En France, les imagiers de l’Est de la France sont très actifs à Wissembourg, Metz, Nancy, Épinal, et Pont-à-Mousson.Si cet art s’éteint un temps, on doit son renouveau contemporain à la passion de quelques-uns comme Alain Lecucq, commissaire de cette exposition.Le service des publics des musées a conçu avec Alain Lecucq l’atelier Fabrique ton théâtre de papier pour les écoles. Ces ateliers auront lieu tous les jeudis matins de 9h30 à 11h du 19 mai au jeudi 30 juin. Après une visite de l’exposition, les enfants fabriqueront chacun leur petit théâtre avec l’aide des médiateurs.Atelier réservé aux classes à partir du CM1. (Réservation obligatoire) reservations.musees@maire-charlevillemezieres.fr +33 3 24 32 45 04 31, Place Ducale – Musée de l’Ardenne Charleville-Mézières

