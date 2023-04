Vernissage de l’exposition « Nous portons le Bulgare dans nos cœurs », qui montre la riche diversité et la beauté de la broderie bulgare. Exposition The Unification of Bulgaria of 1885, 13 mai 2023, Plovdiv.

Vernissage de l’exposition « Nous portons le Bulgare dans nos cœurs », qui montre la riche diversité et la beauté de la broderie bulgare. Samedi 13 mai, 18h00 Exposition The Unification of Bulgaria of 1885 Entrée gratuite

L’exposition « Nous portons le Bulgare dans nos cœurs »

Initiative spéciale pour la Nuit européenne des musées

L’exposition « L’unification de la Bulgarie en 1885 » se tiendra 1, place de la Réunification, et annonce une entrée gratuite de 18h00 à minuit. L’initiative spéciale sera le vernissage de l’exposition « Dans nos cœurs, nous portons le Bulgare », qui montre la riche diversité et la beauté des broderies bulgares provenant de différentes régions de notre pays et des pays voisins. L’exposition est l’œuvre du club bulgare de broderie et de tricot « Bulgarka », fondé en 1978 par la directrice artistique Elena Todorova. L’organisation développe deux sections – « broderie » et « tricot », dans lesquelles participent des dames ayant exprimé leurs capacités et leur talent pour « lire » et traduire en « langage » moderne le savoir codé légué par nos ancêtres. En 45 ans, le collectif a créé plus de 4 000 œuvres représentant la diversité colorée des broderies des différentes régions – Sofia, Gabrovo, Pleven, Vidin, Yambol, Dupnitsa, Samokov, Macédoine, Belomorska Thrace, etc. « Bulgarka » organise avec succès des dizaines d’expositions en Bulgarie et à l’étranger, dans le but de préserver et de promouvoir notre patrimoine culturel. Pour ses activités, le club s’est vu décerner un certain nombre de prix et de récompenses.

Exposition The Unification of Bulgaria of 1885 Saedinenie Sq. № 1, Plovdiv Plovdiv 40003 Plovdiv 0035932629409 http://historymuseumplovdiv.org http://www.facebook.com/rimplovdiv;http://rimplovdiv.wordpress.com/;http://www.youtube.com/rimplovdiv;https://www.google.com/culturalinstitute/collection/regional-museum-of-history-plovdiv Exposition L’unification de la Bulgarie de 1885 » a été organisée dans le bâtiment de l’assemblée de la Province (le Parlement) de Rumelia Est. Le bâtiment a été conçu par l’architecte Pierre Montani et est maintenant l’une de ses réalisations créatives les plus importantes. L’exposition du musée a été inaugurée en 1985 à l’occasion du 100e anniversaire de l’unification de la Principauté de Bulgarie et de la Rumélie orientale, un événement qui est devenu un symbole national de notre nouvelle histoire. L’exposition représente la période commençant avec le traité de Berlin (1878), qui a démembré les terres bulgares en cinq parties, jusqu’à la guerre serbo-bulgare de 1885.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T17:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:59:00+02:00

© Клуб за българска шевица и плетиво „Българка”