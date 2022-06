Exposition « The Painters Project » by Eric Ceccarini Galerie HEGOA nomade Paris Catégories d’évènement: île de France

Exposition « The Painters Project » by Eric Ceccarini Galerie HEGOA nomade, 2 juin 2022, Paris. Du jeudi 02 juin 2022 au samedi 11 juin 2022

de 11h00 à 20h00

Vernissage jeudi 2 juin de 18h à 22h

La galerie HEGOA présente « en exclusivité à Paris » les nouvelles créations de la série « The Painters Project » by Eric Ceccarini, du 2 au 11 juin. Cette série rassemble des photographies qui immortalisent la création éphémère de peintres sur le corps des modèles. Eric Ceccarini a réussi le pari de convaincre plus d’une centaine de peintres de toutes nationalités à le rejoindre et la communauté ne cesse de s’agrandir de nouveaux acteurs. La série parcourt le monde en galeries et en foires avec beaucoup de succès depuis plusieurs années, en Europe, à l’Ile Maurice, en Chine et aux Etats Unis, notamment à Miami et à New York. Les oeuvres sont éditées en 3 formats de 72 x 110 – 110 x 160 et 140 x 210 cm et numérotées en série très limitée. Un événement artistique unique à Paris à ne pas manquer ! Galerie HEGOA nomade 80 rue de Turenne 75003 Paris Contact : https://galeriehegoa.fr/courses/the-painters-project-by-eric-ceccarini-back-in-paris/ 06 80 15 33 12 contact@galeriehegoa.com https://www.facebook.com/galeriehegoa https://www.facebook.com/galeriehegoa

Eric Ceccarini – Helen-Roeten 01

