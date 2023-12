Exposition « The Journey » – Le Parcours de Badara Ndiaye Atelier Gustave Atelier Gustave Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Exposition « The Journey » – Le Parcours de Badara Ndiaye Atelier Gustave Atelier Gustave Paris, 10 janvier 2024 13:30, Paris. Du mercredi 10 janvier 2024 au dimanche 28 janvier 2024 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 13h30 à 20h00

.Tout public. gratuit

L’Atelier Gustave vous présente les œuvres de Badara Ndiaye lors de l’exposition « THE JOURNEY » – LE PARCOURS. Soyez nombreux à venir découvrir l’univers singulier de l’artiste. L’Atelier Gustave vous présente les œuvres de Badara Ndiaye lors de l’exposition « THE JOURNEY » – LE PARCOURS. Soyez nombreux à venir découvrir l’univers singulier de l’artiste. Entre sculpture, peinture et travail textile, l’Œuvre de Badara saura capturer votre regard, votre attention et votre curiosité. En vous rendant à cette exposition, vous assisterez à de nombreuses animations : musique, conteur et performances par l’artiste. Atelier Gustave Atelier Gustave 36 rue Boissonade 75014 Paris Contact : +33145389411 contact@ateliergustave.org https://www.facebook.com/atelier.gustave https://www.facebook.com/atelier.gustave https://www.ateliergustave.org

badara Détails Heure : 13:30 Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Code postal 75014 Lieu Atelier Gustave Atelier Gustave Adresse 36 rue Boissonade Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Atelier Gustave Atelier Gustave Paris latitude longitude 48.8388579892176,2.33265901093029

