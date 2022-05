Exposition The Covers : soirée vernissage Crazy Mix Party, 3 juin 2022, .

Exposition The Covers : soirée vernissage Crazy Mix Party

2022-06-03 20:00:00 – 2022-06-03 00:00:00

EUR Par le collectif Strictly Vinyls nStrictly Vinyls, composé de jazz el Chatazz (François Dintrans) Lou Tcherno Billy (Julien Darramon) et Agathe Zepower (Florence Cailleau) propose des soirées en DJ set depuis 2014. Les soirées Crazy Mix Party sont placées sous le signe du funk, de la sou, du jazz, du hip-hop, du rock, du reggae, des sons afro et du latino et se sont axées sur la découverte d’artistes alternatifs, loin de la musique mainstream. Les DJ de Strictly Vinyls partagent le groove, l’amour de la musique organique et enflamment les dancefloors partout où ils passent!

