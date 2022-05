Exposition The Covers Pau Pau Catégories d’évènement: Pau

Pyrénées-Atlantiques

Exposition The Covers Pau, 3 juin 2022, Pau. Exposition The Covers Rue Mathieu Lalanne Musée des Beaux Arts Pau

2022-06-03 – 2022-09-18 Rue Mathieu Lalanne Musée des Beaux Arts

Construite comme un parcours initiatique à partir d'une sélection de pochettes de vinyles et de produits dérivés exceptionnels, cette exposition surprendra le spectateur par son originalité et sa diversité. Environ 300 covers, couvrant une vingtaine d'années de production discographique seront présentées. L'exposition met en lumière le travail souvent confidentiel d'artistes de renommée internationale. Elle sera complétée par la présentation d'une sélection exceptionnelle de skate provenant d'une importante collection privée dont les visuels ont tous été créés par des artistes urbains sur demande de grande marque liées à la culture street… des éditions exclusives et limitées.

