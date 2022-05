Exposition Textiles sacrés Ussel Ussel UsselUssel Catégories d’évènement: Corrèze

Ussel

Exposition Textiles sacrés Ussel Ussel, 31 mai 2022, UsselUssel. Exposition Textiles sacrés 12 Rue Michelet Ussel Ussel

2022-05-31 14:00:00 14:00:00 – 2022-09-24 18:00:00 18:00:00

Ussel Corrèze 12 Rue Michelet Ussel Corrèze Ussel Du mardi au samedi de 14h à 18h à la Chapelle des Pénitents.

5 € (tarif donnant accès l’ensemble des sites du musée du Pays d’Ussel)

Gratuit -18 ans et étudiants. Le Musée du Pays d’Ussel vous invite à venir découvrir l’exposition de textiles sacrés venant de l’Eglise de Saint-Dézery. Du mardi au samedi de 14h à 18h à la Chapelle des Pénitents.

5 € (tarif donnant accès l’ensemble des sites du musée du Pays d’Ussel)

Gratuit -18 ans et étudiants. 12 Rue Michelet Ussel Ussel

dernière mise à jour : 2022-03-01 par OT Haute-Corrèze Bureau de Meymac

Détails Catégories d’évènement: Corrèze, Ussel Autres Lieu Ussel Ussel Adresse 12 Rue Michelet Ville UsselUssel lieuville 12 Rue Michelet Ussel Ussel Departement Corrèze

Ussel Ussel UsselUssel Corrèze https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/usselussel/

Exposition Textiles sacrés Ussel Ussel 2022-05-31 was last modified: by Exposition Textiles sacrés Ussel Ussel Ussel Ussel 31 mai 2022 Corrèze Ussel

UsselUssel Corrèze