Exposition – Textiles de l’Inde Pontarlier, 17 mai 2022, Pontarlier. Exposition – Textiles de l’Inde Pontarlier

2022-05-17 10:00:00 – 2022-05-28 18:00:00

Pontarlier Doubs EUR 0 0 Proposé par le Lotus Vert.

Exposition-vente sur les textiles artisanaux de l’Inde, principalement les cotons imprimés au tampon et au cadre : vêtements et textiles d’ameublement de décorations du Rajasthan. jerome.maitre@orange.fr Proposé par le Lotus Vert.

