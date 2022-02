Exposition textile du Val d’Argent Sainte-Marie-aux-Mines Sainte-Marie-aux-Mines Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Exposition textile du Val d'Argent

A l'occasion du salon Mode et Tissus, la SPL EVA en partenariat avec le Pays d'Art et d'Histoire du Val d'Argent invite le public à découvrir une exposition sur l'industrie textile du Val d'Argent. Exposition visible du 24 au 27 Mars 2022 aux horaires d'ouvertures du salon. 

Réputé pour ses mines d'argent, Le Val d'Argent s'est aussi développé grâce à son industrie textile dès le 18ème siècle. Au 19ème siècle, près de 150 manufactures textiles, qui emploient près de 20.000 personnes au total, avec un recours massif au tissage à domicile. Au fil du temps, le Val d'Argent s'est spécialisé dans la fabrication de tissus à base de fibres mélangées, dans les tissus écossais, et dans les laines haute fantaisie prisées par les maisons de haute couture. De ce riche passé industriel subsiste aujourd'hui une tissuthèque de près de 4000 registres, contenant près de 4 millions d'échantillons textiles. 

Découvrez les fils d'art et d'histoire du Val d'Argent, à travers une exposition retraçant l'histoire textile du territoire. Cette exposition sera agrémentée d'une sélection d'échantillons textiles, représentatifs de chaque période historique.

Sainte-Marie-aux-Mines, 24-27 Mars 2022

