EXPOSITION “TÊTE À TÊTE” DE CHRISTOPHE FORGET À LA MAISON RIGOLOTE Laval, 13 novembre 2021, Laval.

EXPOSITION “TÊTE À TÊTE” DE CHRISTOPHE FORGET À LA MAISON RIGOLOTE 2021-11-13 – 2021-11-14

Laval Mayenne Laval

“Il y a une recherche d’origine dans ma peinture. Une mémoire collective enracinée au fond de chacun de nous.

Des souvenirs personnels, des lieux communs…

Les êtres qui compose mes peintures sont souvent dans une dualité / complémentarité, homme / animal, à la recherche de leur identité, bercés dans un imaginaire collectif et personnel. Témoins inconnus d’une époque révolue ou en devenir.

Le thème de la nature, m’a toujours fasciné, il y a quelques années j’avais commencé à peindre

des forêts, des bois, avec cette idée constante de lumière, ce fût le premier jet. Quelques années

plus tard, après avoir abordé la gravure et plus particulièrement le monotype, le sujet végétal est

revenu avec une technique différente et plus spontanée.

En parallèle à cette nature, les êtres qui la composent sont souvent dans une dualité /

complémentarité homme / animal, à la recherche de leur identité, bercés dans un imaginaire

collectif et personnel. Témoins inconnus d’une époque révolue ou en devenir.” Christophe FORGET

Entrée libre le week-end sur les heures d’ouverture.

Rencontre avec l’artiste le samedi 13 novembre

EXPOSITION VIRTUELLE “TÊTE À TÊTE” DE CHRISTOPHE FORGET À LA MAISON RIGOLOTE

contact@aaa53.fr http://www.aaa53.fr/

