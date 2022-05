Exposition “Tête-à-tête” au Musée Yvonne Jean-Haffen Dinan Dinan Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Exposition “Tête-à-tête” au Musée Yvonne Jean-Haffen Dinan, 19 mai 2022, Dinan. Exposition “Tête-à-tête” au Musée Yvonne Jean-Haffen Musée Yvonne Jean-Haffen 103 rue du Quai Dinan

2022-05-19 14:00:00 – 2022-10-02 18:30:00 Musée Yvonne Jean-Haffen 103 rue du Quai

Cette année, le Musée Yvonne Jean-Haffen organise un tête-à-tête inédit entre deux femmes artistes qui ont marqué l'histoire de la peinture en Bretagne dans la première moitié du XXème siècle : Yvonne Jean-Haffen (1895-1993) et Jeanne-Marie Barbey (1876-1960). L'exposition, intitulée "Tête-à-tête" proposera un dialogue entre les œuvres des deux peintres, révélant notamment un goût partagé pour la Bretagne intérieure, ses paysages, ses traditions, mais aussi deux processus de création différents : si Jeanne-Marie Barbey emploie volontiers la photographie pour composer ses tableaux, Yvonne Jean-Haffen s'appuie plutôt sur de rapides croquis qu'elle trace au préalable sur le motif.

