Exposition Territoires et Paysages – Galerie d’Architecture de Paris La Galerie d’architecture, 14 avril 2023, Paris.

Du vendredi 14 avril 2023 au samedi 27 mai 2023 :

.Tout public. gratuit

Présentée à la Galerie d’architecture jusqu’au 27 mai, l’exposition Territoires et paysages de l’Atelier Pierre Thibault est une réflexion ouverte sur les relations entre l’architecture et son milieu. Dessins, maquettes, livres, carnets de croquis et objets se côtoient librement dans l’espace, créant une constellation architecturale interrogeant les différents rapports entre les projets d’architecture, les sites d’implantation, les contextes culturels et naturels.

Scénarisée en plusieurs tables rappelant l’esprit d’un atelier de création ouvert, l’exposition invite le public à déambuler de manière littérale et figurée dans le territoire québécois, découvrant l’imaginaire architectural et paysager qui le compose. Pour ce faire, une vingtaine de projets conçus par l’Atelier Pierre Thibault depuis sa création en 1988 y sont présentés, allant des installations éphémères à d’ambitieux projets institutionnels, en passant par des projets résidentiels. Les visiteurs auront ainsi la chance de goûter au silence qui berce les moines cisterciens dans leur abbaye à Saint-Jean-de-Matha; d’imaginer le grondement impressionnant des chutes qui enveloppe le belvédère de la centrale hydroélectrique de Val-Jalbert; de découvrir la beauté à la fois fragile et puissante des berges du fleuve Saint-Laurent et des installations éphémères qui l’habitent; et de plonger dans les verts vibrants de la forêt québécoise, entre autres.

« J’ai toujours aimé explorer des territoires. Depuis ma première installation architecturale et paysagère réalisée au Jardin des Tuileries, je continue à dessiner des projets minimalistes que je dépose tel un acupuncteur dans des paysages singuliers pour amener à les voir autrement et à imaginer leur avenir », précise Pierre Thibault.

Fondé en 1988 par l’architecte Pierre Thibault, l’Atelier Pierre Thibault utilise le pouvoir unique de transformation des saisons pour créer des lieux captant avec acuité des moments singuliers : la lumière intense de l’hiver sur la neige, l’exubérance des couleurs de l’été indien, la douceur de l’été ou encore l’explosion printanière de la nature. Tous les sens sont sollicités pour vivre les espaces de l’architecte, chaque projet étant l’occasion de créer un récit particulier qui fait dialoguer les paysages et les humains qui les habitent. L’Atelier Pierre Thibault a récemment complété d’importants projets comme le nouveau pavillon du Collège Durocher à Saint-Lambert et le Collège Ste-Anne à Montréal.

Au fil de sa carrière, Pierre Thibault a contribué à faire de l’architecture un sujet d’intérêt public au Québec et ailleurs, en participant à plusieurs documentaires, publications, groupes de réflexion et films. Il a entre autres co-signé avec François Cardinal le livre Et si la beauté rendait heureux, publié aux éditions La Presse, et figure dans une dizaine de documentaires accessibles sur le site de la Fabrique Culturelle de Télé-Québec. Les projets de l’Atelier Pierre Thibault ont également inspiré le réalisateur Denys Arcand, qui en a présenté certains dans son long métrage, Le règne de la beauté.

La Galerie d’architecture 11 rue des blancs manteaux 75004 Paris

Contact : http://www.galerie-architecture.fr/ https://www.facebook.com/AtelierPierreThibault/ https://www.facebook.com/AtelierPierreThibault/ http://www.galerie-architecture.fr/

Maxime Brouillet Les_Abouts-Maxime Brouillet