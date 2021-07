Marvejols Office de la Culture Gévaudan Destination Lozère, Marvejols Exposition “Territoires et histoires en Gévaudan authentique” Office de la Culture Gévaudan Destination Marvejols Catégories d’évènement: Lozère

Grimpez dans les tours de la Porte du Soubeyran et plongez dans les grandes dates de Marvejols et de nos 12 villages de caractère à travers leur histoire et leur patrimoine, ici culturellement en Gévaudan Authentique Et depuis le balcon, entre les 2 tours de la Porte, profitez de la vue imprenable sur les toits de lauze du centre historique de Marvejols, la Belle du Gévaudan. Plongez dans l’histoire et le patrimoine de Marvejols et de nos 12 villages en Gévaudan. Vue imprenable sur les toits de lauze de Marvejols, la Belle du Gévaudan. Office de la Culture Gévaudan Destination Porte du Soubeyran, place du Soubeyran (entrée de la rue de la République) 48100 Marvejols Marvejols Lozère

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T13:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T13:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:30:00

