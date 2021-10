Paris La Flèche d'Or île de France, Paris Exposition Territoires d’artistes (Festival au Carré) La Flèche d’Or Paris Catégories d’évènement: île de France

Exposition Territoires d’artistes (Festival au Carré) La Flèche d’Or, 14 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 14 au 30 octobre 2021 :

mardi, mercredi, vendredi, samedi de 14h à 18h

et jeudi de 14h à 19h

gratuit

Dans le cadre du Festival au Carré, les Ateliers du Père Lachaise Associés, les Ateliers des Artistes de Belleville et les Artistes de Ménilmontant qui se réunissent autour de l’exposition « Territoires d’artistes » qui raconte et donne à voir une centaine d’œuvres variées, l’occasion de découvrir la richesse et la diversité de la création au sein du 20e Dans l’histoire récente de l’Est parisien, de nombreux artistes ont investi des espaces pour y créer leurs ateliers. Certains de ces peintres, sculpteurs, graveurs, céramistes, photographes, plasticiens se regroupent en associations. Ces artistes “ouvrent les portes de leurs ateliers” au public, comme autant de repères dans la ville. Ils partagent leurs œuvres et leur espace de création, souvent d’anciens ateliers d’artisans, des boutiques, des ateliers d’arrières-cours, voire leur logement. Des projets voient le jour dans d’autres lieux et villes, avec d’autres artistes : expositions, événements, éditions. Infos pratiques Du 14 au 30 octobre, du mardi au samedi de 14h à 18h (jusqu’à 19h le jeudi) au rez-de-chaussée du Pavillon Carré de Baudouin Les expositions et animations permanentes sont à découvrir du mardi au samedi de 14h à 18h (jusqu’à 19h le jeudi) du 14 au 30 octobre. Sans inscription préalable et sur présentation d’un pass sanitaire valide. Expositions -> Art Contemporain La Flèche d’Or 2 bis rue de Bagnolet Paris 75020

3bis : Pelleport (557m) 3, 3bis : Gambetta (655m)

Contact :Mairie du 20e 0143152085 mairie20@paris.fr https://mairie20.paris.fr/pages/festival-au-carre-18615 https://fb.me/e/1KK4ZQlR2 https://twitter.com/Mairiedu20

