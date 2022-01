Exposition : Terres et Morta Place Adèle Pichon 44740 Batz sur mer Batz sur mer Catégories d’évènement: Batz-sur-Mer

Loire-Atlantique

Exposition : Terres et Morta Place Adèle Pichon 44740 Batz sur mer, 5 février 2022, Batz sur mer. Exposition : Terres et Morta

du samedi 5 février au dimanche 26 juin à Place Adèle Pichon 44740 Batz sur mer

Exposition par GILT – Gilles Thiebault Parcours permanent du musée. De l'argile des marais, du morta de Brière : la céramique contemporaine dialogue avec des objets du musée, l'expression d'un lien secret avec la matière.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

